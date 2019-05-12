Иран пригрозил ударом по силам США в Персидском заливе

"Авианосец, имеющий не менее 40-50 самолетов и шесть тысяч военных, был для нас серьезной угрозой в прошлом, но сейчас угрозы превратились в возможности", - отметил в воскресенье, 12 мая, глава подразделения воздушных сил КСИР Амирали Хаджизаде, передает агентство ISNA.



Он добавил, что "если (американцы - ред.) сделают шаг, мы поразим их прямо в голову".



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Одновременно командующий КСИР Хосейн Саламе заявил во время заседания иранского парламента, что США начали психологическую войну в регионе. "Командующий Саламе ... представил анализ относительно того, что американцы начали психологическую войну, поскольку прибытия и выход их военных является нормальным делом", - отметил представитель иранского парламента.

В свою очередь иранский министр иностранных дел Джавад Зариф заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон разрабатывал планы по выходу своей страны с ядерной сделки с Ираном и более агрессивного отношения к нему еще до того, как занял свой пост. Зариф сослался на статью Болтона в издании National Review с 2017 года под названием "Как выйти из ядерной сделки с Ираном".



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Как сообщалось, в ответ на обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном США отправили в регион авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и группу бомбардировщиков B-52. Позже было принято решение присоединить к ним силы десантно-вертолетного корабля "Арлингтон" и батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot.