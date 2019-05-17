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Трамп голові Пентагону: Я не хочу війни з Іраном

Трамп голові Пентагону: Я не хочу війни з Іраном

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп не хоче починати війну з Іраном. Як повідомила в четвер на своєму сайті газета The New York Times, про це він заявив в середу виконуючому обов'язки міністра оборони США Патріку Шанахану на секретному брифінгу в Білому домі, передає УНН.

За даними джерел видання, брифінг був проведений після отримання даних американської розвідки, згідно з якими Збройні сили Ірану провели завантаження ракет на невеликі судна в Перській затоці. На думку деяких представників американської адміністрації, Тегеран веде підготовку до нанесення ракетного удару по бойовим кораблям США або їх союзників.

Відповідно до публікації, Трамп твердо заявив, що не хоче військового зіткнення з Іраном. Господар Білого дому в четвер висловив надію на те, що конфлікт між США і Іраном чи не переросте у війну.

“Сподіваюся, що ні”, — сказав він журналістам в Білому домі на питання, чи збирається Вашингтон воювати з Іраном.

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На думку The New York Times, президент США таким чином спробував покласти край публікаціям американських ЗМІ про те, що його помічник з національної безпеки Джон Болтон і держсекретар Майкл Помпео рішуче налаштовані розв’язати війну з Тегераном.

І Болтон, і Помпео підштовхують Трампа до такого рішення, стверджує, зокрема, телекомпанія CNN. За даними джерел The New York Times, Болтон в приватних бесідах висловлює розчарування небажанням Трампа піти на ризик і домагатися більш радикальних змін на Близькому Сході.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в середу висловив упевненість в тому, що Іран почне переговори зі Сполученими Штатами.

Як зазначалося раніше, міжнародна коаліція на чолі з США на території Іраку підвищила бойову готовність у зв’язку через існуючі “неминучі загрози” для американських військ в зв’язку з присутністю іранських військових в регіоні. Про це повідомляло Reuters з посиланням на представника Центрального командування Збройних сил США.

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