Трамп: я впевнений, що Іран почне переговори з США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп в середу висловив упевненість в тому, що Іран почне переговори зі Сполученими Штатами, інформує УНН.
“Я впевнений, що Іран незабаром захоче почати переговори”, — написав він у Twitter.
Президент США також спростував повідомлення ЗМІ про розбіжності всередині адміністрації з приводу його політики щодо Ірану. Він запевнив, що рішення в діях щодо Ірану в кінцевому рахунку буде приймати саме він.
Як зазначалося раніше, міжнародна коаліція на чолі з США на території Іраку підвищила бойову готовність у зв’язку через існуючі “неминучі загрози” для американських військ в зв’язку з присутністю іранських військових в регіоні. Про це повідомляло Reuters з посиланням на представника Центрального командування Збройних сил США.