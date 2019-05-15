Трамп: я впевнений, що Іран почне переговори з США

“Я впевнений, що Іран незабаром захоче почати переговори”, — написав він у Twitter.

Президент США також спростував повідомлення ЗМІ про розбіжності всередині адміністрації з приводу його політики щодо Ірану. Він запевнив, що рішення в діях щодо Ірану в кінцевому рахунку буде приймати саме він.

Як зазначалося раніше, міжнародна коаліція на чолі з США на території Іраку підвищила бойову готовність у зв’язку через існуючі “неминучі загрози” для американських військ в зв’язку з присутністю іранських військових в регіоні. Про це повідомляло Reuters з посиланням на представника Центрального командування Збройних сил США.