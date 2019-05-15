Трамп: я уверен, что Иран начнет переговоры с США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп в среду высказал уверенность в том, что Иран начнет переговоры с Соединенными Штатами, информирует УНН.
“Я уверен, что Иран вскоре захочет начать переговоры”, — написал он в Twitter.
Президент США также опроверг сообщения СМИ о разногласиях внутри администрации по поводу его политики в отношении Ирана. Он заверил, что решения в действиях в отношении Ирана в конечном счете будет принимать именно он.
Как отмечалось ранее, международная коалиция во главе с США на территории Ирака повысила боевую готовность из-за существующих “неизбежных опасностей” для американских войск в связи с присутствием иранских военных в регионе. Об этом сообщало Reuters со ссылкой на представителя Центрального командования Вооруженных сил США.