Трамп: я уверен, что Иран начнет переговоры с США

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 52935 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 79823 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 96051 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101400 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124853 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112125 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138134 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144709 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130172 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130222 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Трамп: я уверен, что Иран начнет переговоры с США

Трамп: я уверен, что Иран начнет переговоры с США

Киев  •  УНН

 • 8841 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп в среду высказал уверенность в том, что Иран начнет переговоры с Соединенными Штатами, информирует УНН.

“Я уверен, что Иран вскоре захочет начать переговоры”, — написал он в Twitter.

Президент США также опроверг сообщения СМИ о разногласиях внутри администрации по поводу его политики в отношении Ирана. Он заверил, что решения в действиях в отношении Ирана в конечном счете будет принимать именно он.

Как отмечалось ранее, международная коалиция во главе с США на территории Ирака повысила боевую готовность из-за существующих “неизбежных опасностей” для американских войск в связи с присутствием иранских военных в регионе. Об этом сообщало Reuters со ссылкой на представителя Центрального командования Вооруженных сил США.

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