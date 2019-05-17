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7 марта, 15:45 • 85947 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98395 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123590 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111792 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137886 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

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Трамп главе Пентагона: Я не хочу войны с Ираном

Трамп главе Пентагона: Я не хочу войны с Ираном

Киев  •  УНН

 • 11914 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп не хочет начинать войну с Ираном. Как сообщила в четверг на своем сайте газета The New York Times, об этом он заявил в среду исполняющему обязанности министра обороны США Патрику Шанахану на секретном брифинге в Белом доме, передает УНН.

По данным источников издания, брифинг был проведен после получения данных американской разведки, согласно которым Вооруженные силы Ирана провели погрузку ракет на небольшие суда в Персидском заливе. По мнению некоторых представителей американской администрации, Тегеран ведет подготовку к нанесению ракетного удара по боевым кораблям США или их союзников.

Согласно публикации, Трамп твердо заявил, что не хочет военного столкновения с Ираном. Хозяин Белого дома в четверг выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну.

"Надеюсь, что нет", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос, собирается ли Вашингтон воевать с Ираном.

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По мнению The New York Times, президент США таким образом попытался положить конец публикациям американских СМИ о том, что его помощник по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майкл Помпео решительно настроены развязать войну с Тегераном.

И Болтон, и Помпео подталкивают Трампа к такому решению, утверждает, в частности, телекомпания CNN. По данным источников The New York Times, Болтон в частных беседах выражает разочарование нежеланием Трампа пойти на риск и добиваться более радикальных перемен на Ближнем Востоке.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду выразил уверенность в том, что Иран начнет переговоры с Соединенными Штатами.

Как отмечалось ранее, международная коалиция во главе с США на территории Ирака повысила боевую готовность в связи через существующие "неизбежны опасности" для американских войск в связи с присутствием иранских военных в регионе. Об этом сообщало Reuters со ссылкой на представителя Центрального командования Вооруженных сил США.

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