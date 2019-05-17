Трамп главе Пентагона: Я не хочу войны с Ираном
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп не хочет начинать войну с Ираном. Как сообщила в четверг на своем сайте газета The New York Times, об этом он заявил в среду исполняющему обязанности министра обороны США Патрику Шанахану на секретном брифинге в Белом доме, передает УНН.
По данным источников издания, брифинг был проведен после получения данных американской разведки, согласно которым Вооруженные силы Ирана провели погрузку ракет на небольшие суда в Персидском заливе. По мнению некоторых представителей американской администрации, Тегеран ведет подготовку к нанесению ракетного удара по боевым кораблям США или их союзников.
Согласно публикации, Трамп твердо заявил, что не хочет военного столкновения с Ираном. Хозяин Белого дома в четверг выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну.
"Надеюсь, что нет", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос, собирается ли Вашингтон воевать с Ираном.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив
По мнению The New York Times, президент США таким образом попытался положить конец публикациям американских СМИ о том, что его помощник по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майкл Помпео решительно настроены развязать войну с Тегераном.
И Болтон, и Помпео подталкивают Трампа к такому решению, утверждает, в частности, телекомпания CNN. По данным источников The New York Times, Болтон в частных беседах выражает разочарование нежеланием Трампа пойти на риск и добиваться более радикальных перемен на Ближнем Востоке.
Напомним, президент США Дональд Трамп в среду выразил уверенность в том, что Иран начнет переговоры с Соединенными Штатами.
Как отмечалось ранее, международная коалиция во главе с США на территории Ирака повысила боевую готовность в связи через существующие "неизбежны опасности" для американских войск в связи с присутствием иранских военных в регионе. Об этом сообщало Reuters со ссылкой на представителя Центрального командования Вооруженных сил США.