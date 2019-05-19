Екс-глава ЦРУ виступить перед демократами Конгресу по ситуації навколо Ірану

Очікується, що Бреннан, який є відкритим критиком політики президента США Дональда Трампа, виступить перед конгресменами у вівторок, 21 травня. Таке ж запрошення було направлено колишній співробітниці Держдепартаменту Венді Шерман, яка очолювала делегацію США на переговорах з ядерної угоді з Іраном.

У вівторок адміністрація Трампа також планує провести закритий брифінг для парламентаріїв, вказує агентство. Демократи планують відвідати обидві зустрічі.

Нагадаємо, 8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід Вашингтона з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, а в листопаді були відновлені антиіранські санкції, що включають заборону на закупівлю нафти.

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Політична конфронтація між Іраном і США привела до різкого загострення обстановки в Перській затоці після рішення американської адміністрації направити туди ударну групу ВМС на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln в якості сигналу владі Тегерана. У Вашингтоні підкреслили, що не прагнуть до конфлікту з Іраном, але готові захищати сили і інтереси США в регіоні. У Пентагоні назвали цей крок "відповіддю на свідоцтва підвищеної готовності з боку Ірану до проведення наступальних операцій проти сил США і американських інтересів".