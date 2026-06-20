Экс-глава Минкульта получил подозрение из-за схемы выезда за границу на "музыкальные гастроли"

Бывшему и.о. министра культуры и информационной политики сообщили о подозрении в связи со схемой выезда за границу под видом музыкальных гастролей, сообщил в субботу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

По данным источников УНН, речь идет о Ростиславе Карандееве.

Бывшему и.о. министра культуры и информационной политики Украины сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Схема выглядела как выезд на благотворительные концерты за границу. На бумаге эти мужчины были участниками музыкальной группы. Фактически – к музыке никакого отношения не имели - написал Кравченко.

Именно поэтому, указал Генпрокурор, "сначала пограничники отказали им в пересечении государственной границы".

"Но после этого руководитель министерства повторно направил письмо в Государственную пограничную службу Украины с просьбой содействовать выезду этих же лиц уже как участников музыкальной группы. Именно это письмо стало документальным основанием для пересечения границы. В результате 8 мужчин призывного возраста выехали из Украины и до сих пор не вернулись", - сообщил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул: "Во время войны любое решение чиновника, касающееся выезда военнообязанных за границу, – это не формальность. Это вопрос государственной безопасности, доверия к институтам и справедливости по отношению к тем, кто выполняет свой долг перед страной. Должность не дает права обходить закон. Государственный документ не может быть прикрытием для схемы. И во время войны ответственность высокопоставленных чиновников должна быть не меньшей, а большей".

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 332 УК Украины, по его словам, осуществляется Национальной полицией.

Расследование продолжается. Устанавливаются дополнительные эпизоды и другие лица, которые могут быть причастны.

"Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

Напомним

В апреле Генпрокурор Кравченко сообщал, что раскрыта схема незаконного выезда за границу под видом музыкантов, проведены обыски у бывших работников министерства, в том числе у бывшего и.о. министра культуры Украины, которые согласовывали соответствующие письма, а также других фигурантов.