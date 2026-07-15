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Экс-глава МИД Венгрии Сийярто ушел из парламента на работу в китайский автогигант BYD

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Петер Сийярто покинул парламент, чтобы присоединиться к китайскому производителю электромобилей BYD. На новой должности он будет отвечать за внешние связи и развитие бизнеса.

Экс-глава МИД Венгрии Сийярто ушел из парламента на работу в китайский автогигант BYD

Бывший министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто покинул парламент и теперь будет работать в китайской компании BYD, которая производит автомобили. На новой должности он будет отвечать за внешние связи и развитие новых бизнес-направлений. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Сийярто, давний пророссийский главный дипломат Венгрии, который также выступал за китайские инвестиции в электромобили, будет отвечать за внешние связи и развитие новых бизнес-направлений китайского автомобильного гиганта 

– пишет издание.

По имеющимся данным, Петер Сийярто ушел в отставку из парламента, чтобы присоединиться к китайскому производителю электромобилей BYD Co, который строит свой первый европейский автомобильный завод на юге страны.

BYD была одной из крупнейших историй успеха в автомобильной отрасли последних двух десятилетий и ведущим мировым производителем электромобилей 

– заявил Сийярто.

Дополнительно

По информации издания, Петер Сийярто считался одним из главных представителей стратегии "открытия на восток", которую продвигал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В публикации отмечается, что во время работы на посту главы МИД он поддерживал развитие отношений с Китаем и россией.

Министр иностранных дел Венгрии был известен как лицо обструкционизма в Брюсселе, где он часто стремился смягчить санкции ЕС против россии или заявления с критикой Китая. Он поддерживал особенно тесные связи с министром иностранных дел россии Сергеем Лавровым, изгоем в большей части Европы со времен полномасштабного вторжения москвы в Украину в 2022 году. Записи, которые просочились накануне апрельского голосования, якобы показывают, как они обсуждают, как Сийярто может помочь лаврову исключить его соратника из списка санкций ЕС 

– подчеркивается в издании.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начинает второй этап восстановления демократии после устранения президента и судей, назначенных Виктором Орбаном. Парламент одобрил конституционные изменения, ограничивающие сроки для законодателей и создающие орган для возврата активов. 

Алла Киосак

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