Могерини покинула пост ректора Колледжа Европы на фоне коррупционного скандала

$42.200.13
49.230.04
ukenru
12:31 • 7168 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 17770 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 12416 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 14216 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 15257 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 24976 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 41555 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35591 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45543 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 60880 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.2м/с
91%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни4 декабря, 05:23 • 23857 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 31296 просмотра
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу4 декабря, 07:55 • 15783 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 16329 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 12065 просмотра
публикации
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 12121 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
12:12 • 17764 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 31378 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 60877 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 52175 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Ираклий Кобахидзе
Михеил Саакашвили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Бельгия
Китай
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10 • 1190 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 16387 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 23508 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 68325 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 71345 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Financial Times
Дипломатка

Могерини покинула пост ректора Колледжа Европы на фоне коррупционного скандала

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Федерика Могерини подала в отставку с поста ректора Колледжа Европы после задержания бельгийской полицией. Расследование касается предполагаемой коррупции при создании Дипломатической академии ЕС.

Могерини покинула пост ректора Колледжа Европы на фоне коррупционного скандала

Бывший главный дипломат ЕС Федерика Могерини ушла в отставку с поста ректора Колледжа Европы, передает УНН со ссылкой на POLITICO.

Детали

В своем заявлении Могерини сказала: "В соответствии с максимальной строгостью и справедливостью, с которой я всегда выполняла свои обязанности, сегодня я решила уйти в отставку с поста ректора Колледжа Европы и директора Дипломатической академии Европейского Союза".

Могерини и один из старейших дипломатов блока, Стефано Саннино, были взяты под стражу во вторник после того, как бельгийская полиция провела рейды в рамках расследования мошенничества. Саннино покинул свой пост в Комиссии в среду.

Бывшую главу дипломатии ЕС Могерини освободили из-под стражи после допроса03.12.25, 11:58 • 2898 просмотров

Полиция провела обыски в Европейской службе внешних действий (ЕСВД) и Колледже Европы из-за предполагаемой коррупции при создании учебной академии для дипломатов.

Могерини, бывший министр иностранных дел Италии, возглавляла ЕСВД с 2014 по 2019 год и работает в Колледже Европы с 2020 года.

Напомним

2 декабря стало известно, что в Бельгии задержаны три человека, включая экс-вице-президента Еврокомиссии Федерику Могерини, по подозрению в мошенничестве со средствами ЕС. Расследование касается возможного фаворитизма при предоставлении Европейской службой внешних дел программы Колледжа Европы.

Антонина Туманова

Новости Мира
Обыск
Дипломатка
Бельгия
Италия