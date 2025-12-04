Могерини покинула пост ректора Колледжа Европы на фоне коррупционного скандала

Бывший главный дипломат ЕС Федерика Могерини ушла в отставку с поста ректора Колледжа Европы, передает УНН со ссылкой на POLITICO.

Детали

В своем заявлении Могерини сказала: "В соответствии с максимальной строгостью и справедливостью, с которой я всегда выполняла свои обязанности, сегодня я решила уйти в отставку с поста ректора Колледжа Европы и директора Дипломатической академии Европейского Союза".

Могерини и один из старейших дипломатов блока, Стефано Саннино, были взяты под стражу во вторник после того, как бельгийская полиция провела рейды в рамках расследования мошенничества. Саннино покинул свой пост в Комиссии в среду.

Бывшую главу дипломатии ЕС Могерини освободили из-под стражи после допроса

Полиция провела обыски в Европейской службе внешних действий (ЕСВД) и Колледже Европы из-за предполагаемой коррупции при создании учебной академии для дипломатов.

Могерини, бывший министр иностранных дел Италии, возглавляла ЕСВД с 2014 по 2019 год и работает в Колледже Европы с 2020 года.

Напомним

2 декабря стало известно, что в Бельгии задержаны три человека, включая экс-вице-президента Еврокомиссии Федерику Могерини, по подозрению в мошенничестве со средствами ЕС. Расследование касается возможного фаворитизма при предоставлении Европейской службой внешних дел программы Колледжа Европы.