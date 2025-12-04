$42.200.13
49.230.04
ukenru
15:01 • 252 перегляди
12:31 • 7926 перегляди
12:12 • 18435 перегляди
12:01 • 12728 перегляди
11:24 • 14571 перегляди
09:37 • 15577 перегляди
3 грудня, 23:09 • 25195 перегляди
3 грудня, 21:56 • 41882 перегляди
3 грудня, 16:02 • 35691 перегляди
3 грудня, 15:15 • 45619 перегляди
15:01 • 252 перегляди
12:12 • 18435 перегляди
Могеріні залишила посаду ректора Коледжу Європи на тлі корупційного скандалу

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Федеріка Могеріні подала у відставку з посади ректора Коледжу Європи після затримання бельгійською поліцією. Розслідування стосується ймовірної корупції при створенні Дипломатичної академії ЄС.

Колишня головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні пішла у відставку з посади ректора Коледжу Європи, передає УНН із посиланням на POLITICO.

Деталі

У своїй заяві Могеріні сказала: "Відповідно до максимальної суворості та справедливості, з якою я завжди виконувала свої обов'язки, сьогодні я вирішила піти у відставку з посади ректора Коледжу Європи та директора Дипломатичної академії Європейського Союзу".

Могеріні та одного з найстарших дипломатів блоку, Стефано Санніно, було взято під варту у вівторок після того, як бельгійська поліція провела рейди в рамках розслідування шахрайства. Санніно залишив свою посаду в Комісії в середу.

Колишню главу дипломатії ЄС Могеріні звільнили з-під варти після допиту03.12.25, 11:58 • 2898 переглядiв

Поліція провела обшуки в Європейській службі зовнішніх дій (ЄВС) та Коледжі Європи через ймовірну корупцію під час створення навчальної академії для дипломатів.

Могеріні, колишня міністр закордонних справ Італії, очолювала ЄВС з 2014 по 2019 рік і працює в Коледжі Європи з 2020 року.

Нагадаємо

2 грудня стало відомо, що у Бельгії затримано трьох осіб, включаючи ексвіцепрезидентку Єврокомісії Федеріку Могеріні, через підозри у шахрайстві з коштами ЄС. Розслідування стосується можливого фаворитизму при наданні Європейською службою зовнішніх справ програми Коледжу Європи.

Антоніна Туманова

