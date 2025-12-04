Могеріні залишила посаду ректора Коледжу Європи на тлі корупційного скандалу

Колишня головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні пішла у відставку з посади ректора Коледжу Європи, передає УНН із посиланням на POLITICO.

Деталі

У своїй заяві Могеріні сказала: "Відповідно до максимальної суворості та справедливості, з якою я завжди виконувала свої обов'язки, сьогодні я вирішила піти у відставку з посади ректора Коледжу Європи та директора Дипломатичної академії Європейського Союзу".

Могеріні та одного з найстарших дипломатів блоку, Стефано Санніно, було взято під варту у вівторок після того, як бельгійська поліція провела рейди в рамках розслідування шахрайства. Санніно залишив свою посаду в Комісії в середу.

Колишню главу дипломатії ЄС Могеріні звільнили з-під варти після допиту

Поліція провела обшуки в Європейській службі зовнішніх дій (ЄВС) та Коледжі Європи через ймовірну корупцію під час створення навчальної академії для дипломатів.

Могеріні, колишня міністр закордонних справ Італії, очолювала ЄВС з 2014 по 2019 рік і працює в Коледжі Європи з 2020 року.

Нагадаємо

2 грудня стало відомо, що у Бельгії затримано трьох осіб, включаючи ексвіцепрезидентку Єврокомісії Федеріку Могеріні, через підозри у шахрайстві з коштами ЄС. Розслідування стосується можливого фаворитизму при наданні Європейською службою зовнішніх справ програми Коледжу Європи.