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Экс-футболисты "Днепра" забили три гола во встрече Кубка Греции

Киев • УНН

 • 18943 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Бывшие футболисты “Днепра” Евгений Шахов и Лео Матос помогли ФК “ПАОК” получить крупную победу над “Трикала” в первой игре 1/8 финала Кубка Греции по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт греческой команды.

Экс-футболисты "Днепра" забили три гола во встрече Кубка Греции

Полузащитник сборной Украины Шахов отличился заключительным голом в противостоянии. Хавбек на 5-й добавленной минуте добил мяч после удара партнера головой — 5:1. До этого дублем отметился еще один бывший игрок “Днепра” фулбек Лео Матос.

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Отметим, что ответный матч состоится 9 января.

Заметим, что поединок 1/8 финала сегодня проведет будущий соперник киевского “Динамо” по Лиге Европы “АЭК”.

Добавим, что у Шахова в нынешнем сезоне 15 игр и 2 гола за “ПАОК”.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник амстердамского "Аякса" Абдельхаким Нури, который получил необратимое повреждение мозга летом 2017 года, предоставил первые признаки пробуждения.

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