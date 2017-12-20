Екс-футболісти "Дніпра" забили три голи в зустрічі Кубку Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Колишні футболісти “Дніпра” Євген Шахов та Лео Матос допомогли ФК “ПАОК” отримати розгромну перемогу над “Трікалою” в першій грі 1/8 фіналу Кубку Греції з футболу, інформує УНН з посиланням на сайт грецької команди.
Півзахисник збірної України Шахов відзначився заключним голом у протистоянні. Хавбек на 5-й додатковій хвилині добив м’яч після удару партнера головою — 5:1. До цього дублем відзначився ще один колишній гравець “Дніпра” фулбек Лео Матос.
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Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 9 січня.
Зауважимо, що поєдинок 1/8 фіналу сьогодні проведе майбутній суперник київського “Динамо” по Лізі Європи “АЕК”.
Додамо, що у Шахова в нинішньому сезоні 15 ігор та 2 голи за “ПАОК”.
Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник амстердамського “Аякса” Абдельхакім Нурі, який отримав незворотнє пошкодження мозку влітку 2017 го року, надав перші ознаки пробудження.