Экс-футболист сборной Украины Алиев выступит за любителей на мемориале Щанова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Участником нынешнего традиционного турнира, посвященного памяти легендарного футболиста киевского "Динамо" из прошлого века Александра Щанова, станет и недавний игрок национальной команды Украины и киевского "Динамо" - Александр Алиев, передает УНН со ссылкой на сайт Киевской областной федерации футбола.
33-летний бывший полузащитник “Динамо” и главной команды страны Алиев сыграет на Мемориале Александра Щанова в составе ФК “Старая Боярка”. Молодой коллектив, который тренирует Вячеслав Богоделов, готовится к премьере в областном первенстве столичного региона.
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Отметим, что на групповом этапе Мемориала Щанова соперниками “Старой Боярки” станут “Авангард” (Бзов), “Агродом” (Бахмач), “Беркут-Легион” (Бровары) и “КДЮСШ −15” (Киев).
Добавим, что Алиев является четырехкратным чемпионом Украины, 4-кратным обладателем Кубка страны, трижды выигрывал Суперкубок Украины и сыграл за национальную сборную 28 матчей.