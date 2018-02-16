Екс-футболіст збірної України Алієв виступить за аматорів на меморіалі Щанова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Учасником цьогорічного традиційного турніру, присвяченого пам’яті легендарного футболіста київського "Динамо" з минулого століття Олександра Щанова, стане й недавній гравець національної команди України та київського "Динамо" – Олександр Алієв, інформує УНН з посиланням на сайт Київської обласної федерації футболу.
33-річний колишній півзахисник "Динамо" та головної команди країни Алієв зіграє на Меморіалі Олександра Щанова в складі ФК "Стара Боярка". Молодий колектив, який тренує В’ячеслав Богодєлов, готується до прем’єри в обласній першості столичного регіону.
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Відзначимо, що наа груповому етапі Меморіалу Щанова суперниками "Старої Боярки" стануть "Авангард" (Бзов), "Агродом" (Бахмач), "Беркут-Легіон" (Бровари) та "КДЮСШ -15" (Київ).
Додамо, що Алієв є чотирикратним чемпіоном України, 4-разовим володарем Кубку країни, тричі вигравав Суперкубок України та відіграв за національну збірну 28 поєдинків.