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Экс-директору "Укртелефильма" сообщили о подозрении

Экс-директору "Укртелефильма" сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 10305 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Бывшему генеральному директору "Укртелефильм" сообщено о подозрении за злоупотребление служебным положением и использование поддельных документов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и прокуратуры города Киева, при оперативном сопровождении представителей ГУ КЗЭ Службы безопасности Украины сообщили бывшему генеральному директору ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" о подозрении в злоупотреблении служебным положением и использовании поддельных документов, в результате чего госпредприятию нанесено более 68,72 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

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Действия экс-чиновника квалифицируют по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением - ред.) и ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов - ред.) УК.

Также о подозрении сообщено еще двум его соучастникам: организатору схемы и директору коммерческого общества.
По версии следствия, бывший руководитель "Укртелефильма" в сговоре с соучастниками, использовал поддельные документы и оформил на предприятие 67 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), которые расположены в Киеве. В результате этих действий "Укртелефильма" нанесен ущерб на сумму 68,72 млн грн.

В ноябре 2018 Хозяйственный суд Киева признал договор купли-продажи недвижимости недействительным.

Подозреваемые задержаны в порядке ст.208 (задержание уполномоченным должностным лицом - ред.) УК Украины, решается вопрос об избрании в последнее меры пресечения.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Как сообщал УНН, гендиректору завода "Маяк" сообщено о подозрении.


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