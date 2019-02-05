Гендиректору заводу "Маяк" повідомлено про підозру

"Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру голові правління-генеральному директору ПАТ "Завод "Маяк" у вчиненні злочину передбаченому ч.1 ст.175 КК України (безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більше як на місяць, вчиненому умисно керівником підприємства). Досудовим розслідуванням встановлено, що з грудня 2017 по вересень 2018 керівник заводу не виплачував заробітну плату 380 працівникам підприємства, в результаті чого виникла заборгованість на суму 11 млн 200 тис. грн. Водночас, не зважаючи на заборгованість перед робітниками та за наявності коштів на рахунках очільник підприємства здійснював інші платежі, розтрачував кошти на господарські потреби та навіть надавав фінансову допомогу стороннім суб’єктам господарської діяльності. На даний час вирішується питання про обрання керівнику підприємства запобіжного заходу", - сказано у повідомлені.



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Хід досудового розслідування перебуває на контролі місцевої прокуратури.



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