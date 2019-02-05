Гендиректору завода "Маяк" сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Генеральному директору ПАО "Завод "Маяк" сообщено о подозрении за невыплату заработной платы на сумму более 11 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры г. Киев.
"Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении председателю правления-генеральному директору ОАО "Завод "Маяк" в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины (безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем на месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия). Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года руководитель завода не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму 11 млн 200 тыс. грн. в то же время, несмотря на задолженность пере рабочими и при наличии средств на счетах глава предприятия осуществлял другие платежи, растрачивал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности. В настоящее время решается вопрос об избрании руководителю предприятия пресечения", - говорится в сообщении.
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Ход досудебного расследования находится на контроле местной прокуратуры.
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