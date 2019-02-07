Екс-директору "Укртелефільму" повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Колишньому генеральному директору "Укртелефільм" повідомлено про підозру за зловживання службовим становищем та використання підроблених документів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.
"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та прокуратури міста Києва, за оперативного супроводження представників ГУ КЗЕ Служби безпеки України повідомили колишньому генеральному директору ДП "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" про підозру у зловживанні службовим становищем та використанні підроблених документів, в результаті чого держпідприємству завдано понад 68,72 млн грн збитків", - йдеться у повідомленні.
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Дії екс-посадовця кваліфікують за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
Також про підозру повідомлено ще двом його співучасникам: організатору схеми та директору комерційного товариства.
За версією слідства, колишній керівник "Укртелефільму" у змові зі співучасниками, використав підроблені документи і оформив на підприємство 67 об’єктів нерухомості (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця), які розташовані у Києві. Внаслідок цих дій "Укртелефільму" завдано збитків на суму 68,72 млн грн.
В листопаді 2018 року Господарський суд Києва визнав договір купівлі-продажу нерухомості недійсним.
Підозрюваних затримано в порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України, вирішується питання щодо обрання останнім запобіжного заходу.
Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Як повідомляв УНН, гендиректору заводу "Маяк" повідомлено про підозру.