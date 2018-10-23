Экс-бойца АТО осуждено за сбыт оружия и назначено принудительное психиатрическое лечение

"ЛИЦО_1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев. На основании ст. 75 УК Украины освободить ЛИЦО_1 от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 (три) года, если он в течение определенного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит следующие возложенные на него обязанности, предусмотренные ч. 1 ст. 76 УК Украины" , - говорится в сообщении.



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Как отмечается в постановлении суда, также применяется к обвиняемому принудительные меры медицинского характера в виде предоставления ему амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке.



В судебном решении замечают, что согласно выводам экспертов впервые психическое состояние человека изменилось в 1986 году во время службы в вооруженных силах и участия в боевых действиях в Афганистане. В тот период времени, после лечения и обследования в психиатрическом отделении военного госпиталя, он был признан негодным для службы в армии с диагнозом "Шизофрения, психопатоподобный синдром". В дальнейшем человек состоял на учете у врача психиатра, неоднократно был госпитализирован в психиатрическую больницу, а в 1997 году признан инвалидом II группы бессрочно, из-за наличия хронического психического расстройства "Шизофрения параноидная".



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Стоит отметить, что оружие и большое количество боеприпасов осужденный сбывал вместе с сообщниками, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.



Напомним, суд приговорил к 9 годам военнослужащего 72-Й бригады, который зарезал ножом человека на остановке возле м. "Черниговская".



