Екс-бійця АТО засуджено за збут зброї та призначено примусове психіатричне лікування

"ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає наступні покладені на нього обов'язки, передбачені ч. 1 ст. 76 КК України", - йдеться у повідомленні.



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Як зазначається в ухвалі суду, також застосовується до обвинуваченого примусові заходи медичного характеру у виді надання йому амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.



У судовому рішенні зауважують, що відповідно до висновків експертів вперше психічний стан чоловіка змінився в 1986 році під час служби в збройних силах та участі в бойових діях в Афганістані. В той період часу, після лікування та обстеження у психіатричному відділенні військового госпіталю, він був визнаний непридатним для служби в армії з діагнозом "Шизофренія, психопатоподібний синдром". У подальшому чоловік перебував на обліку у лікаря психіатра, неодноразово був госпіталізований до психіатричної лікарні, а в 1997 році визнаний інвалідом II групи безстроково, через наявність хронічного психічного розладу "Шизофренія параноїдна".



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Варто зазначити, що зброю та велику кількість боєприпасів засуджений збував разом із спільниками, справу щодо яких виділено в окреме провадження.



Нагадаємо, суд ув’язнив на 9 років військовослужбовця 72-Ї бригади, який зарізав ножем людину на зупинці біля м. "Чернігівська".



