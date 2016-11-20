Экономика Украины выписана из реанимации и демонстрирует признаки выздоровления - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил долгожданный рост экономики Украины, после падения 14 кварталов подряд. Об этом он сказал во время обращения к украинцам по случаю Дня Достоинства и Свободы, передает УНН.
"Наш экономический организм уже выписан из реанимации и демонстрирует признаки выздоровления. После четырнадцати кварталов падения подряд, которое, кстати, началось еще за год до революции и войны, экономика наконец-то возобновила рост", - сказал Президент.
Также он добавил, что из-за критической ситуации Правительство страны должно было прибегнуть к жестким мерам, благодаря которым сейчас, наконец, можно наблюдать подъем украинской экономики и "собирать первые, пусть пока не очень сочные, но плоды жестких антикризисных мер".
"В экономике, чтобы избежать дефолта и катастрофы, Правительство не имело никакого другого выхода, как прибегнуть к жестким и непопулярным мерам. К таким же шагам, которые успешные соседи по Центральной и Восточной Европе осуществили еще в начале 90-х.
Критически важной для нас была и все еще остается поддержка Международного валютного фонда. А Фонд никогда не выписывает сладких лекарств. Поэтому я понимаю, что мы сделали невольно больно миллионам семей. За это не грех и извиниться. Но я уверен, что вскоре эффективность принятых мер будет испытывать все большее и большее количество людей", - отметил он.
Напомним, Президент прогнозирует ратификацию Соглашения об ассоциации и ЗСТ.