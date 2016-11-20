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Економіка України виписана із реанімації і демонструє ознаки одужання – Президент

Економіка України виписана із реанімації і демонструє ознаки одужання – Президент

Київ • УНН

 • 10577 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко відзначив довгоочікувані зростання економіки України, після падіння 14 кварталів поспіль. Про це він сказав під час звернення до українців з приводу Дня Гідності та Свободи, передає УНН.

“Наш економічний організм вже виписано із реанімації і демонструє ознаки одужання. Після чотирнадцяти кварталів падіння поспіль, яке, до речі, почалося ще за рік до революції і війни, економіка нарешті відновила зростання”, — сказав Президент.

Також він додав, що через критичну ситуацію Уряд країни повинен був вдатися до жорстких заходів, завдяки яким зараз, нарешті, можна спостерігати підйом української економіки і “бирати перші, хай поки що не дуже соковиті, але плоди жорстких антикризових заходів”.

“В економіці, щоб уникнути дефолту та катастрофи, Уряд не мав жодного іншого виходу, як вдатися до жорстких та непопулярних заходів. Так само стандартних кроків, які успішні сусіди по Центральній та Східній Європі здійснили ще на початку 90-х.

Критично важливою для нас була і все ще залишається підтримка Міжнародного валютного фонду. А Фонд ніколи не виписує солодких ліків. Тож я розумію, що, ми зробили мимоволі боляче мільйонам родин. За це не гріх і перепросити. Але я впевнений, що незабаром ефективність вжитих заходів відчуватиме все більша й більша кількість людей”, — зауважив він.

Нагадаємо, Президент прогнозує ратифікацію Угоди про асоціацію та ЗВТ.

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