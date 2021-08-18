Экономическое развитие Донецкой и Луганской областей и выход из соглашения СНГ о космосе: повестка дня Кабмина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 18 августа, планирует рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности о стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года и назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования, передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.
Детали
В целом на повестке дня Кабмина ряд вопросов.
Правительство планирует рассмотреть проект распоряжения об утверждении Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. Цель проекта - формирование нового инвестиционного привлекательного региона с развитой инфраструктурой и обновленной материально-технической базой, что, как ожидается, станет неотъемлемой предпосылкой для постепенной реинтеграции временно-оккупированных территорий в единое конституционное пространство Украины.
Также правительство рассмотрит проекты Протокола между Кабмином и правительством Республики Молдова о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле между Украиной и Молдовой от 13 ноября 2003 года и о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.
Чиновники рассмотрят на заседании проект указа Президента о выходе Украины из соглашения СНГ о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства от 15 мая 1992 года.
Кроме того, члены правительства планируют рассмотреть проект постановления об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности. Цель проекта - урегулирование вопросов использования ядерной энергии и усовершенствование терминов в сфере безопасности ядерных установок и отработанного ядерного топлива в соответствии с правом ЕС.
Также на повестке дня следующие проекты:
-
- О подписании Меморандума о намерениях между Кабмином и Минобороны Великобритании о сотрудничестве в сфере противодействия гибридной войне.
-
- Об образовании Межведомственной рабочей группы по вопросам детенизации экономики и развития добросовестной конкуренции.
-
Дополнение
Ранее в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий подготовили концепцию создания "Территорий приоритетного развития" вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Херсонской области, которая граничит с временно оккупированной Автономной Республикой Крым. 15 декабря 2020 года документ перешел на согласование в правительственный комитет.