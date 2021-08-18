Экономическое развитие Донецкой и Луганской областей и выход из соглашения СНГ о космосе: повестка дня Кабмина

ukru
Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 24303 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 55719 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 137653 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 155950 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 125443 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121383 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 159179 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124946 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 169736 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143598 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва США

Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва США

2 марта, 22:19 • 34669 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 72633 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 59552 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 66434 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 81209 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 155960 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 159187 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 317698 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 284452 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 268965 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 137660 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 128328 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 169737 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 124998 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 124871 просмотра
Актуальное
Экономическое развитие Донецкой и Луганской областей и выход из соглашения СНГ о космосе: повестка дня Кабмина

Экономическое развитие Донецкой и Луганской областей и выход из соглашения СНГ о космосе: повестка дня Кабмина

Киев  •  УНН

 • 18099 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 18 августа, планирует рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности о стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года и назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования, передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Детали

В целом на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

Правительство планирует рассмотреть проект распоряжения об утверждении Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. Цель проекта - формирование нового инвестиционного привлекательного региона с развитой инфраструктурой и обновленной материально-технической базой, что, как ожидается, станет неотъемлемой предпосылкой для постепенной реинтеграции временно-оккупированных территорий в единое конституционное пространство Украины.

Также правительство рассмотрит проекты Протокола между Кабмином и правительством Республики Молдова о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле между Украиной и Молдовой от 13 ноября 2003 года и о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.

Чиновники рассмотрят на заседании проект указа Президента о выходе Украины из соглашения СНГ о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства от 15 мая 1992 года.

Кроме того, члены правительства планируют рассмотреть проект постановления об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности. Цель проекта - урегулирование вопросов использования ядерной энергии и усовершенствование терминов в сфере безопасности ядерных установок и отработанного ядерного топлива в соответствии с правом ЕС.

Также на повестке дня следующие проекты:

  • О подписании Меморандума о намерениях между Кабмином и Минобороны Великобритании о сотрудничестве в сфере противодействия гибридной войне.
  • Об образовании Межведомственной рабочей группы по вопросам детенизации экономики и развития добросовестной конкуренции.

Дополнение

Ранее в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий подготовили концепцию создания "Территорий приоритетного развития" вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Херсонской области, которая граничит с временно оккупированной Автономной Республикой Крым. 15 декабря 2020 года документ перешел на согласование в правительственный комитет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы