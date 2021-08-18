Економічний розвиток Донеччини та Луганщини та вихід з угоди СНД про космос: порядок денний Кабміну

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 18 серпня, планує розглянути низку проектів законів та постанов, зокрема про стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року та призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти, передає УНН з посиланням на порядок денний уряду.

Деталі

Загалом на порядку денному Кабміну низка питань.

Уряд планує розглянути проект розпорядження про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року. Мета проекту – формування нового інвестиційного привабливого регіону із розвиненою інфраструктурою та оновленою матеріально-технічною базою, що стане невід’ємною передумовою для поступової реінтеграції тимчасово-окупованих територій до єдиного конституційного простору України.

Також уряд розгляне проекти Протоколу між Кабміном й урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю між Україною та Молдовою від 13 листопада 2003 року та про порядок фінансування спільної діяльності з дослідження і використання космічного простору.

Урядовці розглянуть на засіданні проект указу Президента про вихід України з угоди СНД про спільну діяльність з дослідження і використання космічного простору від 15 травня 1992 року.

Окрім того, урядовці планують розглянути проект постанови про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Мета проекту – врегулювання питань використання ядерної енергії та удосконалення термінів у сфері безпеки ядерних установок і відпрацьованого ядерного палива відповідно до права ЄС.

Також на порядку денному такі проекти:

  • Про підписання Меморандуму про наміри між Кабміном та Міноборони Великої Британії щодо співробітництва у сфері протидії гібридній війні.
  • Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань детінізації економіки та розвитку добросовісної конкуренції.

Доповнення

Раніше у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій підготували концепцію створення "Територій пріоритетного розвитку" вздовж лінії зіткнення у Донецькій і Луганській областях, а також, можливо, у Херсонській області, яка межує з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим. 15 грудня 2020 року документ перейшов на погодження на урядовий комітет.

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