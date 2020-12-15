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У Мінреінтеграції підготували концепцію створення "територій пріоритетного розвитку" на Донбасі

Київ • УНН

 • 13499 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій підготували концепцію створення "Територій пріоритетного розвитку" вздовж лінії зіткнення у Донецькій і Луганській областях, а також, можливо, у Херсонській області, яка межує з тимчасово окупованою Автономною республікою Крим. Сьогодні документ переходить на погодження на урядовий комітет. Про це сказав віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

У Мінреінтеграції підготували концепцію створення "територій пріоритетного розвитку" на Донбасі

"У нас на сьогоднішній день, з точки зору підготовки концепції створення "Територій пріоритетного розвитку", це поки що робоча назва, вздовж лінії зіткнення у Донецькій, Луганській областях, і можливо ще у Херсонській області, яка межує, відповідно, з Автономною республікою Крим. На сьогоднішній день усі узгодження з центральними органами виконавчої влади відбулися, сьогодні документ переходить на погодження на урядовий комітет, і мої очікування навіть, що у цей четвер буде розгляд на урядовому комітеті з метою подання на розгляд уряду у цьому місяці, тобто, у грудні поточного року", - сказав Резніков.

Він зазначив, що у разі, якщо уряд підтримає і схвалить концепцію створення “Територій пріоритетного розвитку” частини Донецької і Луганської областей, які підконтрольні уряду України - створять проектний офіс і робочу групу.

"Яка буде писати безпосередньо саму концепцію, яка і стане передтечією написання пакету законодавчих актів, тобто законів України, які будуть регулювати саме цю діяльність, і точніше - цей режим… Наші очікування, що не пізніше весни законопроекти будуть внесені на розгляд українського парламенту", - додав міністр.

Нагадаємо, в інфраструктуру Донбасу міжнародні партнери України інвестують понад 150 млн доларів.

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