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В Минреинтеграции подготовили концепцию создания "территорий приоритетного развития" на Донбассе

Киев • УНН

 • 13499 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий подготовили концепцию создания "Территорий приоритетного развития" вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Херсонской области, которая граничит с временно оккупированной Автономной республикой Крым. Сегодня документ переходит на согласование в правительственный комитет. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

В Минреинтеграции подготовили концепцию создания "территорий приоритетного развития" на Донбассе

"У нас на сегодняшний день, с точки зрения подготовки концепции создания "Территорий приоритетного развития", это пока рабочее название, вдоль линии соприкосновения в Донецкой, Луганской областях, и возможно еще в Херсонской области, которая граничит, соответственно, с Автономной Республикой Крым. На сегодняшний день все согласования с центральными органами исполнительной власти состоялись, сегодня документ переходит на согласование в правительственный комитет, и мои ожидания даже, что в этот четверг будет рассмотрение на правительственном комитете с целью представления на рассмотрение правительства в этом месяце, то есть в декабре текущего года", - сказал Резников.

Он отметил, что в случае, если правительство поддержит и одобрит концепцию создания "Территорий приоритетного развития" части Донецкой и Луганской областей, подконтрольные правительству Украины - создадут проектный офис и рабочую группу.

"Какая будет писать непосредственно саму концепцию, которая и станет передтечией написания пакета законодательных актов, то есть законов Украины, которые будут регулировать именно эту деятельность, и точнее - этот режим... Наши ожидания, что не позднее весны законопроекты будут внесены на рассмотрение украинского парламента", - добавил министр.

Напомним, в инфраструктуру Донбасса международные партнеры Украины инвестируют более 150 млн долларов.

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