В інфраструктуру Донбасу міжнародні партнери України інвестують понад 150 млн доларів - Мінреінтеграції

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. За підтримки Світового банку, Міжнародного банку реконструкції та розвитку та урядів європейських країн у Донецькій та Луганській областях впроваджуються нові інфраструктурні проєкти. Про перебіг їх реалізації на засіданні Національної платформи "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію" розповів перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, інформує УНН.

"Дякую уряду Франції за допомогу у забезпеченні Маріуполя питною водою. По цьому проекту вже почалося фінансування і у найближчі роки загалом буде інвестовано 64 мільйони євро. Також вже підписані документи зі Світовим банком, з МБРР, щодо так званого проекту "3В", у межах якого буде інвестовано 100 мільйонів доларів у дорожнє господарство, а також в аграрну промисловість. Починаючи від сучасної лабораторії, яка буде обслуговувати аграріїв, закінчуючи аграрними хабами, зокрема елеваторами та іншою інфраструктурою, потрібною для розвитку аграрного бізнесу", - заявив Замлинський.

Окрім того, перший заступник розповів про домовленості із Європейським банком реконструкції та розвитку та USAID щодо будівництва залізничної колії на Луганщині.

Також Замлинський озвучив стратегічну позицію Мінреінтеграції щодо створення партнерського чотирикутника: "бізнес - влада - місцева громада - міжнародні партнери". 

Як повідомлялося раніше в УНН, посли країн Вишеградської групи на початку грудня відвідають Донбас.

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