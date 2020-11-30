В инфраструктуру Донбасса международные партнеры Украины инвестируют более 150 млн долларов - Минреинтеграции

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 19536 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 34150 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 53069 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 77013 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106104 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110619 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. При поддержке Всемирного банка, Международного банка реконструкции и развития и правительств европейских стран в Донецкой и Луганской областях внедряются новые инфраструктурные проекты. О ходе их реализации на заседании Национальной платформы "Диалог о мире и безопасную реинтеграцию" рассказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, информирует УНН.

"Благодарю правительства Франции за помощь в обеспечении Мариуполя питьевой водой. По этому проекту уже началось финансирование и в ближайшие годы в целом будет инвестировано 64 миллиона евро. Также уже подписаны документы с Всемирным банком, с МБРР, относительно так называемого проекта "3В", в рамках которого будет инвестировано 100 млн долларов в дорожное хозяйство, а также в аграрную промышленность. Начиная от современной лаборатории, которая будет обслуживать аграриев, заканчивая аграрными хабами, в частности элеваторами и другой инфраструктурой, необходимой для развития аграрного бизнеса", - заявил Замлинский.

Кроме того, первый заместитель рассказал о договоренности с Европейским банком реконструкции и развития и USAID по строительству железнодорожного пути в Луганской области.

Также Замлинский озвучил стратегическую позицию Минреинтеграции по созданию партнерского четырехугольника: "бизнес - власть - местная община - международные партнеры".

Как сообщалось ранее в УНН, послы стран Вышеградской группы в начале декабря посетят Донбасс.

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