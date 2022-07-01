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Экономический фронт: поступления налогов за последние полгода составили 98,3% от плана мирного времени

Экономический фронт: поступления налогов за последние полгода составили 98,3% от плана мирного времени

Киев • УНН

 • 82143 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Полугодовой план по сбору налогов, составленный еще до начала полномасштабного вторжения рф, удалось выполнить на 98,3%. Об этом сообщил глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, сообщает УНН.

Парламентарий поблагодарил бизнес за работу и уплату налогов.

Цитата

"Искренняя благодарность бизнесу, который создал свой, экономический фронт. Несмотря на то, что в июне налоговые поступления прогнозируемо просели в силу объективных и субъективных причин, мирный план полугодия удалось выполнить на 98,3%. При этом, платежи год к году выросли на 20,3% или на 59 млрд грн. Респект государственной налоговой службе за совместную с бизнесом правильную работу в первом полугодии 2022 года", - написал Гетманцев в своем Телеграм-канале.

Нардеп добавил, что экономический фронт наравне со всей страной, с каждым днём, приближает нашу победу и помогает обеспечить страну всем необходимым

"Ответственный бизнес – это экономическая основа нашей страны. Вместе победим!" – написал Гетманцев.

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Контекст

Ранее отмечалось, что поступления в госбюджет сократились. При этом поступления от сбора налогов остались практически на довоенном уровне, тогда как сильно просели поступления от таможенных платежей, связанно это было прежде всего с отменой пошлин и обложением НДС на импортные товары. Но с 1 июля платежи вернулись на состояние до их отмены, что должно способствовать не только притоку средств в бюджет страны, но и развитию отечественного производства и созданию здоровой конкуренции с импортными товарами.

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