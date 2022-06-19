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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Парламент скасував військовий збір для українських захисників

Парламент скасував військовий збір для українських захисників

Київ • УНН

 • 178105 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7432, що передбачає звільнення від військового збору українських військовослужбовців. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, передає УНН.

Цитата

«Важливо всіляко підтримувати наших захисників. і цей законопроєкт – маленький крок назустріч їм та їхнім сім’ям. До того ж, це абсолютно логічне рішення. У нас неодноразово виникало питання, навіщо бійцям платити військовий збір», – наголосила Василевська-Смаглюк, яку цитує пресслужба політсили.

Деталі

Зокрема, сплата військового збору скасовується для військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Нагадаємо

Народні депутати ухвалили законопроект №7337, який дозволить звільненим з військової служби вільно обирати банк для отримання пенсії.

Українські Національні Новини

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