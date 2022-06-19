Парламент скасував військовий збір для українських захисників

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«Важливо всіляко підтримувати наших захисників. і цей законопроєкт – маленький крок назустріч їм та їхнім сім’ям. До того ж, це абсолютно логічне рішення. У нас неодноразово виникало питання, навіщо бійцям платити військовий збір», – наголосила Василевська-Смаглюк, яку цитує пресслужба політсили.

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Зокрема, сплата військового збору скасовується для військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Нагадаємо

Народні депутати ухвалили законопроект №7337, який дозволить звільненим з військової служби вільно обирати банк для отримання пенсії.