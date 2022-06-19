Парламент упразднил военный сбор для украинских защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Верховная Рада приняла законопроект №7432, предусматривающий освобождение от военного сбора украинских военнослужащих. Об этом сообщила народная депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк, передает УНН.
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«Важно всячески поддерживать наших защитников, и этот законопроект – маленький шаг навстречу им и их семьям. К тому же это абсолютно логичное решение. У нас неоднократно возникал вопрос, зачем бойцам платить военный сбор», – подчеркнула Василевская-Смаглюк, которую цитирует пресс-служба политсилы.
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В частности, уплата военного сбора отменяется для военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, работников Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специального связи и защиты информации Украины.
Напомним
Народные депутаты приняли законопроект №7337, который позволит уволенным с военной службы свободно выбирать банк для получения пенсии.