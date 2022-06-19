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Військовим стане зручніше отримувати пенсії: ВР ухвалила законопроект

Військовим стане зручніше отримувати пенсії: ВР ухвалила законопроект

Київ • УНН

 • 162237 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Народні депутати ухвалили законопроект №7337, який дозволить звільненим з військової служби вільно обирати банк для отримання пенсії. Про це повідомила нардеп, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Зараз військові пенсіонери отримують пенсії лише в “Ощадбанку”, це не всім і не завжди зручно. Нарешті ми змінили ситуацію, змінивши законодавство – відтепер пенсіонери самостійно обиратимуть банк, у якому найзручніше отримувати пенсію за місцем фактичного проживання незалежно від місця реєстрації. Нагадаю, що військові пенсіонери постійно підіймали це питання ще з 2018 року, але парламент так і не спромігся внести потрібні зміни до закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, – повідомила Шуляк.

Деталі

За її словами під час війни ця проблема стала особливо актуальною. Адже через прив’язку виплат воєнних пенсій лише до одного банку, багато хто втратив можливість отримувати гроші через непрацюючі відділення чи окупацію.

Тож, цей законопроєкт передбачає, що військові пенсіонери зможуть отримати пенсію у будь-якому банку, де це буде зручно.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України запровадив мінімальну пенсію членам родин загиблих військових у війні з росією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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