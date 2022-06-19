Военным станет удобнее получать пенсии: ВР приняла законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Народные депутаты приняли законопроект №7337, который позволит уволенным с военной службы свободно выбирать банк для получения пенсии. Об этом сообщила нардеп, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в Telegram, передает УНН.
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"Сейчас военные пенсионеры получают пенсии только в “Ощадбанке”, это не всем и не всегда удобно. Наконец-то мы изменили ситуацию, изменив законодательство – теперь пенсионеры самостоятельно будут выбирать банк, в котором удобнее всего получать пенсию по месту фактического проживания независимо от места регистрации. Напомню, что военные пенсионеры постоянно поднимали этот вопрос еще с 2018 года, но парламент так и не смог внести нужные изменения в закон “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц”, – сообщила Шуляк.
Детали
По ее словам, во время войны эта проблема стала особенно актуальной. Ведь по причине выплат военных пенсий только в один банк, многие потеряли возможность получать деньги из-за неработающих отделений или оккупации.
Так, этот законопроект предусматривает, что военные пенсионеры смогут получить пенсию в любом банке, где это будет удобно.
Напомним
Кабинет министров Украины ввел минимальную пенсию членам семей погибших военных в войне с россией.