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Военным станет удобнее получать пенсии: ВР приняла законопроект

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Народные депутаты приняли законопроект №7337, который позволит уволенным с военной службы свободно выбирать банк для получения пенсии. Об этом сообщила нардеп, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Сейчас военные пенсионеры получают пенсии только в “Ощадбанке”, это не всем и не всегда удобно. Наконец-то мы изменили ситуацию, изменив законодательство – теперь пенсионеры самостоятельно будут выбирать банк, в котором удобнее всего получать пенсию по месту фактического проживания независимо от места регистрации. Напомню, что военные пенсионеры постоянно поднимали этот вопрос еще с 2018 года, но парламент так и не смог внести нужные изменения в закон “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц”, – сообщила Шуляк.

Детали

По ее словам, во время войны эта проблема стала особенно актуальной. Ведь по причине выплат военных пенсий только в один банк, многие потеряли возможность получать деньги из-за неработающих отделений или оккупации.

Так, этот законопроект предусматривает, что военные пенсионеры смогут получить пенсию в любом банке, где это будет удобно.

Напомним

Кабинет министров Украины ввел минимальную пенсию членам семей погибших военных в войне с россией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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