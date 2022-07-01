Економічний фронт: надходження податків за останні півроку становлять 98,3% від плану мирного часу

Цитата

"Щира вдячність бізнесу, який створив свій економічний фронт. Незважаючи на те, що у червні податкові надходження прогнозовано просіли через об'єктивні та суб'єктивні причини, мирний план півріччя вдалося виконати на 98,3%. Водночас, платежі рік в рік зросли на 20,3% або на 59 млрд грн. Респект державній податковій службі за спільну з бізнесом правильну роботу у першому півріччі 2022 року", - написав Гетманцев у своєму Телеграм-каналі.

Нардеп додав, що економічний фронт нарівні з усією країною з кожним днем ​​наближає нашу перемогу і допомагає забезпечити країну всім необхідним.

"Відповідальний бізнес – це економічна основа нашої країни. Разом переможемо!" - написав Гетманцев.

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Контекст

Раніше наголошували, що надходження до держбюджету скоротилися. Водночас надходження від збору податків залишилися практично на довоєнному рівні, тоді як сильно просіли надходження від митних платежів, пов'язано це було насамперед зі скасуванням мит та оподаткуванням ПДВ на імпортні товари. Але з 1 липня платежі повернулися на стан до їхнього скасування, що має сприяти не лише притоку коштів до бюджету країни, а й розвитку вітчизняного виробництва та створенню здорової конкуренції з імпортними товарами.