Экологи требуют открыть широкой общественности результаты исследований реки Рось
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Всеукраинская экологическая лига требует, чтобы информация о результатах исследований реки Рось после ее загрязнения ядохимикатами была передана широкой общественности полностью. Об этом говорится в заявлении Всеукраинской экологической лиги, которую располагает УНН.
"Эксперты Всеукраинской экологической лиги обращают внимание, что этот случай в Винницкой области - не единичное нарушение природоохранных норм! Река Рось уже более 10 лет страдает от заиления и загрязнения", - говорится в заявлении.
По словам экологов, имеют место системные незаконные выбросы канализации из населенных пунктов, расположенных на ее берегах, непереработанных отходов сельскохозяйственного производства и пагубное влияние зарегулированности речного стока из-за работы малых ГЭС, об этом свидетельствуют неоднократные лабораторные исследования.
Многочисленные дамбы и плотины, сливы тонн промышленных и бытовых отходов, отсутствие наказания нарушителей природоохранных норм и практических действий в сохранении важного водного объекта.
"Все это уже приводит к экологической катастрофе", - заявили в лиге.
"Всеукраинская экологическая лига требует, чтобы информация о результатах исследований реки Рось была передана широкой общественности полностью и оперативно проведены мероприятия, направленные на ликвидацию последствий для окружающей среды и здоровья людей, а виновные в нарушении украинского природоохранного законодательства были привлечены к неотвратимой ответственности", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось. Вероятно, ядохимикат уже достиг самой реки.
По факту происшествия следователи Погребищенского отделения полиции открыли уголовное производство.