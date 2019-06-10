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Екологи вимагають відкрити широкому загалу результати досліджень річки Рось

Екологи вимагають відкрити широкому загалу результати досліджень річки Рось

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Всеукраїнська екологічна ліга вимагає, щоб інформація щодо результатів досліджень річки Рось після її забруднення отрутохімікатами була передана широкому загалу повністю. Про це йдеться в заяві Всеукраїнської екологічної ліги, яку має в розпорядженні УНН.

“Експерти Всеукраїнської екологічної ліги звертають увагу, що цей випадок у Вінницькій області — не поодиноке порушення природоохоронних норм! Річка Рось вже більше 10 років потерпає від замулення та забруднення”, — йдеться в заяві.

Зі слів екологів, мають місце системні незаконні викиди каналізації з населених пунктів, розташованих на її берегах, неперероблених відходів сільськогосподарського виробництва та згубний вплив зарегульованості річкового стоку через роботу малих ГЕС, про це свідчать неодноразові лабораторні дослідження.

Численні греблі і запруди, зливи тонн промислових і побутових відходів, відсутність покарання порушників природоохоронних норм та практичних дій у збереженні важливого водного об’єкту.

“Все це вже призводить до екологічної катастрофи”, — заявили в лізі.

“Всеукраїнська екологічна ліга вимагає, щоб інформація щодо результатів досліджень річки Рось була передана широкому загалу повністю та оперативно проведено заходи, спрямовані на ліквідацію наслідків для довкілля та здоров’я людей, а винні у порушенні українського природоохоронного законодавства будуть притягнуті до невідворотної відповідальності”, — йдеться у заяві.

Як повідомляв УНН, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось. Ймовірно, отрутохімікат вже досяг самої річки.

За фактом події слідчі Погребищенського відділення поліції відкрили кримінальне провадження.

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