Экологи уточнили информацию по количеству химикатов, попавших в Рось
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Экологи уточнили информацию по количеству ядохимикатов, которые попали в притоки реки Рось, из-за ДТП. По данным экологической инспекции, в водоем вылилось почти 900 литров химикатов. Об этом заявил первый заместитель начальника Госэкоинспекции в Винницкой области Игорь Осадчук в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
"По уточненным данным в воду попало 880 литров гербицидов и фунгицидов. Хочу еще раз всем отметить, что данные о том, что в воду упал инсектицид "Нурал Б" не подтверждается", - сказал Осадчук.
Отмечается, что ранее правоохранители сообщали об около 300 литров химикатов.
Напомним, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области тонна инсектицида попала в приток реки Рось.
Как сообщал УНН, вчера в городе Белая Церковь Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила возобновить работу насосно-фильтровальной станции.