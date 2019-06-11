Екологи уточнили інформацію щодо кількості хімікатів, які потрапили у Рось
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Екологи уточнили інформацію щодо кількості отрутохімікатів, які потрапили до притоки річки Рось, через ДТП. За даними екологічної інспекції, до водойми вилилося майже 900 літрів хімікатів. Про це заявив перший заступник начальника Держекоінспекції у Вінницькій області Ігор Осадчук в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
“За уточненими даними у воду потрапило 880 літрів гербіцидів та фунгіцидів. Хочу ще раз всім наголосити, що дані про те, що у воду впав інсектицид „Нурал Б“ не підтверджується”, — сказав Осадчук.
Зазначається, що раніше правоохоронці повідомляли про близько 300 літрів хімікатів.
Нагадаємо, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.
Як повідомляв УНН, вчора у місті Біла Церква Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила відновити роботу насосно-фільтрувальної станції.