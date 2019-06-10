Экологи о разливе химикатов: ответственность должны нести владельцы опасных веществ

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Всеукраинская экологическая лига обеспокоена критической ситуацией, сложившейся в связи с загрязнением реки Рось ядовитыми веществами, и подчеркивает, что ответственность за химические опасные вещества должны нести собственники. Экологи также возмущены отсутствием адекватной реакции на эту чрезвычайную ситуацию со стороны Министерства экологии и природных ресурсов Украины. Об этом говорится в заявлении Всеукраинской экологической лиги, которым располагает УНН.

"Всеукраинская экологическая лига чрезвычайно обеспокоена критической ситуацией, сложившейся в связи с загрязнением реки Рось ядовитыми веществами. В результате этой чрезвычайной ситуации может пострадать не только водная флора и фауна, но под угрозой оказались жизни и здоровья людей", - говорится в заявлении организации.

Так, по словам экологов, использование пестицидов и других ядохимикатов опасно для здоровья населения и угрожает окружающей среде. Неудовлетворительные условия хранения приводят к тому, что токсичные пестициды попадают в окружающую среду, в том числе к водным источникам и воздух, в результате чего возникает риск отравления для людей и животных. Одной из самых опасных особенностей пестицидов является их способность к накоплению в живых организмах и миграции трофической цепи - после поступления в окружающую среду пестициды обязательно попадают в человеческий организм.

"Всеукраинская экологическая лига отмечает, что ответственность за химические опасные вещества должны нести собственники (без перекладывания ответственности на якобы воров). В соответствии с "Положением о единой государственной системе гражданской защиты" местными органами исполнительной власти рекомендовано населению воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории р. Рось. Всеукраинская экологическая лига возмущена отсутствием адекватной реакции на эту чрезвычайную ситуацию со стороны Министерства экологии и природных ресурсов Украины", - отметили в заявлении.

Как сообщал УНН, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.

Вероятно, ядохимикат уже достиг самой реки.

По факту происшествия следователи Погребищенского отделения полиции открыли уголовное производство.

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