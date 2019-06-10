Екологи про вилив хімікатів: відповідальність мають нести власники небезпечних речовин

“Всеукраїнська екологічна ліга надзвичайно стурбована критичною ситуацією, що склалася у зв’язку із забрудненням річки Рось отруйними речовинами. Внаслідок цієї надзвичайної ситуації може постраждати не лише водна флора і фауна, але під загрозою опинилися життя та здоров’я людей”, — йдеться в заяві організації.

Так, зі слів екологів, використання пестицидів та інших отрутохімікатів є небезпечним для здоров’я населення і загрожує довкіллю. Незадовільні умови зберігання призводять до того, що токсичні пестициди потрапляють до навколишнього середовища, в тому числі до водних джерел і повітря, в результаті чого виникає ризик отруєння для людей і тварин. Однією з найнебезпечніших особливостей пестицидів є їхня здатність до накопичення в живих організмах та міграції трофічним ланцюгом — після надходження в навколишнє середовище пестициди обов’язково потрапляють в людський організм.

“Всеукраїнська екологічна ліга наголошує, що відповідальність за хімічні небезпечні речовини мають нести власники (без перекладання відповідальності на нібито крадіїв). Відповідно до „Положення про єдину державну систему цивільного захисту“ місцевими органами виконавчої влади рекомендовано населенню утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії р. Рось. Всеукраїнська екологічна ліга обурена відсутністю адекватної реакції на цю надзвичайну ситуацію з боку Міністерства екології та природних ресурсів України”, — наголосили в заяві.

Як повідомляв УНН, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Ймовірно, отрутохімікат вже досяг самої річки.

За фактом події слідчі Погребищенського відділення поліції відкрили кримінальне провадження.