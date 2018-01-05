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Экологи возмущены отсутствием государственного контроля за опасными предприятиями

Киев • УНН

 • 10117 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. С 2015 года опасные предприятия Украины находятся вне контроля и внимания власти. Об этом в комментарии УНН заявила эколог Алла Войцеховская.

Экологи возмущены отсутствием государственного контроля за опасными предприятиями

Сначала отсутствовали лицензионные условия, по которым можно было их проверить, затем - введен мораторий на проверки, который продлен до конца 2018 года, рассказала она.

"По мнению общественности и экологического сообщества, Минприроды не может подпадать под этот мораторий, потому опасные отходы не могут быть зарегулированы и подлежать любым запретам на проведение проверок. Потому что это наше здоровье, это безопасность нашей жизни", - сказала А.Войцеховская.

Она отметила, что подписывая Ассоциации с ЕС, Украина обязалась внедрять европейские подходы и принципы по экологии. А действие моратория на проверки бизнеса в сфере обращения с опасными отходами противоречит им.

Эколог отметила, что опыт предварительно проведенных проверок свидетельствует о критическом состоянии в этой области.

"Вы можете зайти на сайт Минприроды, и сам министр заявил, что было проверено 102 лицензиата. Были выявлены нарушения всех лицензиатов, и у половины лицензии были аннулированы. В большинстве вообще не было мощностей. Лицензии им выдало предыдущее руководство, и это не допустимо. Проверки должны быть", - подчеркнула А.Войцеховская.

Она отметила, что решение ВР о продлении действия моратория необходимо обжаловать.

Напомним, решение о продлении действия моратория на проверки бизнеса до конца 2018 года приняла Верховная Рада во время голосования за Государственный бюджет-2018, хотя и не все народные избранники об этом догадывались.

Ранее несколько контролирующих органов выступили категорически против продления моратория. Среди них Минприроды, который не может проверить утилизаторов опасных отходов и лишить лицензий псевдодиячив. По оценке экспертов, 90% предприятий на этом рынке не соответствуют технологическим требованиям, однако при отсутствии государственного контроля урегулировать ситуацию невозможно.

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