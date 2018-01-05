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Екологи обурені відсутністю державного контролю за небезпечними підприємствами

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. З 2015 року небезпечні підприємства України перебувають поза контролем та увагою влади. Про це у коментарі УНН заявила еколог Алла Войцеховська.

Екологи обурені відсутністю державного контролю за небезпечними підприємствами

Спочатку були відсутні ліцензійні умови, за якими можна було їх перевірити, потім — запроваджено мораторій на перевірки, який продовжено до кінця 2018 року, розповіла вона.

“На думку громадськості і екологічної спільноти, Мінприроди не може підпадати під цей мораторій, бо небезпечні відходи не можуть бути зарегульовані і підлягати будь-яким заборонам на проведення перевірок. Бо це наше здоров’я, це безпека нашого життя”, — сказала А.Войцеховська.

Вона зауважила, що підписуючи Асоціацію з ЄС, Україна зобов’язалася впроваджувати європейські підходи та принципи щодо екології. А дія мораторію на перевірки бізнесу у сфері поводження з небезпечними відходами суперечить їм.

Еколог наголосила, що досвід попередньо проведених перевірок свідчить про критичний стан у цій галузі.

“Ви можете зайти на сайт Мінприроди, і сам міністр заявив, що було перевірено 102 ліцензіати. Були виявлені порушення усіх ліцензіатів, і в половини ліцензії були анульовані. У більшості взагалі не було потужностей. Ліцензії їм видало попереднє керівництво, і це не припустимо. Перевірки мають бути”, — наголосила А.Войцеховська.

Вона зазначила, що рішення ВР щодо продовження дії мораторію необхідно оскаржувати.

Нагадаємо, рішення про продовження дії мораторію на перевірки бізнесу до кінця 2018 року прийняла Верховна Рада під час голосування за Державний бюджет−2018, хоча й не всі народні обранці про це здогадувалися.

Раніше декілька контролюючих органів виступили категорично проти продовження мораторію. Серед них Мінприроди, який не може перевірити утилізаторів небезпечних відходів та позбавити ліцензій псевдодіячів. За оцінкою експертів, 90% підприємств на цьому ринку не відповідають технологічним вимогам, однак за відсутності державного контролю врегулювати ситуацію неможливо.

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