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Эффективность украинской ПВО растет благодаря учениям – Воздушные силы ВСУ

Эффективность украинской ПВО растет благодаря учениям – Воздушные силы ВСУ

Киев • УНН

 • 141960 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Благодаря учениям личного состава растет эффективность украинской противовоздушной обороны. Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Конечно растет (эффективность противовоздушной обороны – ред.), потому что растет обученность личного состава. Мы получаем определенный опыт, которого не имели раньше, организовывается лучшее взаимодействие между разными подразделениями: система оповещения, система обнаружения целей и принятия решений. Собственно это все в единой системе работает лучше и лучше и сбиваются цели. Хотелось бы отметить, что эта эффективность достигается именно благодаря человеческому фактору, основой не являются поставки оружия", – рассказал Игнат.

Детали

По словам спикера, Украина еще не получила тяжелое вооружение, о котором мечтает.

"Это дальнобойные системы противовоздушной обороны, а также средней дальности. Мы пока имеем от партнеров поставки только переносных зенитных ракетных комплексов различных типов иностранного производства, которые тоже эффективно работают, особенно во время сбивания самолетов и вертолетов оккупантов", – сказал Игнат.

Напомним

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