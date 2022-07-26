Эффективность украинской ПВО растет благодаря учениям – Воздушные силы ВСУ

Цитата

"Конечно растет (эффективность противовоздушной обороны – ред.), потому что растет обученность личного состава. Мы получаем определенный опыт, которого не имели раньше, организовывается лучшее взаимодействие между разными подразделениями: система оповещения, система обнаружения целей и принятия решений. Собственно это все в единой системе работает лучше и лучше и сбиваются цели. Хотелось бы отметить, что эта эффективность достигается именно благодаря человеческому фактору, основой не являются поставки оружия", – рассказал Игнат.

Детали

По словам спикера, Украина еще не получила тяжелое вооружение, о котором мечтает.

"Это дальнобойные системы противовоздушной обороны, а также средней дальности. Мы пока имеем от партнеров поставки только переносных зенитных ракетных комплексов различных типов иностранного производства, которые тоже эффективно работают, особенно во время сбивания самолетов и вертолетов оккупантов", – сказал Игнат.

Напомним

Украинские десантники с ПЗРК "Игла" сбили российский боевой вертолет Ка-52.