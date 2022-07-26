Ефективність української ППО зростає завдяки навчанням – Повітряні сили ЗСУ

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"Звичайно росте (ефективність протиповітряної оборони – ред.), тому що росте навченість особового складу. Ми отримуємо певний досвід, якого не мали раніше, організовується краща взаємодія між різними підрозділами: система оповіщення, система виявлення цілей та прийняття рішень. Власне це все в єдиній системі працює краще та краще і збиваються цілі. Хотілося б зазначити, що ця ефективність досягається саме завдяки людському фактору, основою не є постачання зброї", – розповів Ігнат.

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За словами речника, Україна ще не отримала важке озброєння, про яке мріє.

"Це далекобійні системи протиповітряної оборони, а також середньої дальності. Ми поки що маємо від партнерів поставки лише переносних зенітних ракетних комплексів різних типів іноземного виробництва, які теж ефективно працюють, особливо при збитті літаків та вертольотів окупантів", – сказав Ігнат.

Нагадаємо

Українські десантники з ПЗРК "Ігла" збили російський бойовий вертоліт Ка-52.