Ефективність української ППО зростає завдяки навчанням – Повітряні сили ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Завдяки навчанням особового складу зростає ефективність української протиповітряної оборони. Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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"Звичайно росте (ефективність протиповітряної оборони – ред.), тому що росте навченість особового складу. Ми отримуємо певний досвід, якого не мали раніше, організовується краща взаємодія між різними підрозділами: система оповіщення, система виявлення цілей та прийняття рішень. Власне це все в єдиній системі працює краще та краще і збиваються цілі. Хотілося б зазначити, що ця ефективність досягається саме завдяки людському фактору, основою не є постачання зброї", – розповів Ігнат.
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За словами речника, Україна ще не отримала важке озброєння, про яке мріє.
"Це далекобійні системи протиповітряної оборони, а також середньої дальності. Ми поки що маємо від партнерів поставки лише переносних зенітних ракетних комплексів різних типів іноземного виробництва, які теж ефективно працюють, особливо при збитті літаків та вертольотів окупантів", – сказав Ігнат.
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