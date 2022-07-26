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Ефективність української ППО зростає завдяки навчанням – Повітряні сили ЗСУ

Ефективність української ППО зростає завдяки навчанням – Повітряні сили ЗСУ

Київ • УНН

 • 141961 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Завдяки навчанням особового складу зростає ефективність української протиповітряної оборони. Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

"Звичайно росте (ефективність протиповітряної оборони – ред.), тому що росте навченість особового складу. Ми отримуємо певний досвід, якого не мали раніше, організовується краща взаємодія між різними підрозділами: система оповіщення, система виявлення цілей та прийняття рішень. Власне це все в єдиній системі працює краще та краще і збиваються цілі. Хотілося б зазначити, що ця ефективність досягається саме завдяки людському фактору, основою не є постачання зброї", – розповів Ігнат.

Деталі

За словами речника, Україна ще не отримала важке озброєння, про яке мріє.

"Це далекобійні системи протиповітряної оборони, а також середньої дальності. Ми поки що маємо від партнерів поставки лише переносних зенітних ракетних комплексів різних типів іноземного виробництва, які теж ефективно працюють, особливо при збитті літаків та вертольотів окупантів", – сказав Ігнат.

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