Эффективные способы от медика: как избавиться от похмелья и быстро вернуться в строй
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Если всю новогоднюю ночь вы были безудержны в алкоголе, то весьма вероятно, что утро (когда бы оно не началось) встретит вас головной болью и другими неприятными симптомами похмелья. Врач Андрей Роханский поделился с УНН советами, которые помогут каждому почувствовать себя лучше намного быстрее без медикаментов.
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"Главный совет - ни в коем случае не похмеляться, не выбивать "клин клином", как говорится. Сейчас прохладные дни, поэтому длительная прогулка по парку и 15-минутный прием горячей ванны - это улучшает выведение токсинов. Значительно лучше, чем все медикаментозные препараты вместе взятые: кислород и горячая ванна", - отметил медик.
Роханский ставит под сомнение эффективность кисломолочных продуктов в ситуации с тяжелым похмельем.
"Многие советуют употребление кисломолочных продуктов в виде кефира. Но они сегодня не действуют, потому что в то время, когда они были натуральными - они содержали необходимые вещества, которые могут улучшить состояние после похмелья. Сейчас синтетические кефиры ничего такого не сделают", - подчеркнул врач.
Поэтому, по его словам, остается много пить воды без газа, цитрусовые и избежание крепких чаев.
"Обильное питье - минеральная вода, но без газа и не холодная. Вот это то идеальное средство для выведения токсинов. Чаи - ни в коем случае не крепкие, настоянные на травах. С лимоном. Плюс - ешьте больше апельсинов и мандаринов", - подытожил медик.
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