Эффективные способы от медика: как избавиться от похмелья и быстро вернуться в строй

КИЕВ. 1 января. УНН. Если всю новогоднюю ночь вы были безудержны в алкоголе, то весьма вероятно, что утро (когда бы оно не началось) встретит вас головной болью и другими неприятными симптомами похмелья. Врач Андрей Роханский поделился с УНН советами, которые помогут каждому почувствовать себя лучше намного быстрее без медикаментов.