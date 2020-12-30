Эксперт рассказал про главные алкогольные тенденции уходящего 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Уходящий 2020 год подарил миру, несмотря на локдауны и пандемию, яркие алкогольные тенденции. О том, что на алкорынке в этом году пользовалось небывалым спросом, УНН рассказал бартендер Станислав Коваленко.
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“В этом году были уклоны на различные коктейли. Больше всего шел джин. Это был самый популярный коктейльный напиток года. Очень много напитков готовили на нем: это "белый“ простой понятный вкус, спирит, который легко миксовать. У него яркий вкус и его легко выразить с другими ингредиентами. Если тот же виски — это сложный напиток, и у него есть своё послевкусие, то с джином интересно было работать, ведь его можно сделать и кислым, и пряным, и сладким”, — пояснил Коваленко.
Но все-таки, среди самых главных трендов года, по мнению Коваленко, без сомнения стали крафтовые алкогольные напитки.
“2020 год был годом крафтовых напитков, а не масс-маркета, который мы привыкли видеть. В основном, это зарубежный, но также есть и украинский крафт. Это уже в наших реалиях, в Украине, можно делать свои интересные спириты, крепкие напитки. Иногда они даже не попадают под категорию водка или джин, но на какой-то основе”, — рассказал он.
Напомним, что в Украине еще в 2018 году появилась первая крафтовая водка “Др. Житник” от ликеро-водочного завода “Prime”. В ней производитель использует исключительно натуральные ингредиенты — мед, корень калгана, цвет липы и акации, зубровку, при чем только украинского происхождения, закупаемые у проверенных поставщиков.
Ранее УНН писал, что к ТОП-5 отечественных производителей качественной водки принадлежат следующие компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Prime” (ТМ “Prime”, “Др. Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).