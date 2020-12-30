Експерт розповів про головні алкогольні тенденції 2020 року

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"У цьому році був акцент на різні коктейлі. Найбільше йшов джин. Це був найпопулярніший коктейльний напій року. Дуже багато напоїв готували на ньому: це "білий" простий зрозумілий смак, спірит, який легко міксувати. У нього яскравий смак і його легко виразити за іншими інгредієнтами. Якщо той же віскі - це складний напій, і у нього є свій післясмак, то з джином цікаво було працювати, адже його можна зробити і кислим, і пряним, і солодким", - пояснив Коваленко.

Але все-таки, серед найголовніших трендів року, на думку Коваленка, без сумніву стали крафтові алкогольні напої.

"2020 рік був роком крафтових напоїв, а не мас-маркету, який ми звикли бачити. В основному, це закордонний, але також є і український крафт. Це вже в наших реаліях, в Україні, можна робити свої цікаві спірити, міцні напої. Іноді вони навіть не потрапляють під категорію горілка або джин, але на якійсь основі", - розповів він.

Нагадаємо, що в Україні ще в 2018 році з'явилася перша крафтова горілка "Др. Житник" від лікеро-горілчаного заводу "Prime". У ній виробник використовує виключно натуральні інгредієнти - мед, корінь калгану, цвіт липи та акації, зубрівку, при чому тільки українського походження, що купуються у перевірених постачальників.

Раніше УНН писав, що до ТОП-5 вітчизняних виробників якісної горілки належать такі компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Prime" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").