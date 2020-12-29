Топ-3 самых необычных алкогольных напитка, которые следует попробовать на Новый год
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Многие считают, что Новый год - это время экспериментов и открытий. Поэтому, учитывая сложный пандемичный год, можно попробовать разнообразить эти праздники необычными блюдами и времяпрепровождением. Кроме того, можно попробовать необычный алкоголь, который еще не доводилось дегустировать. Алкогольные эксперты бренда Prime посоветовали ТОП-3 самых необычных алкогольных напитка, которые порадуют новизной и удивят гостей, передает УНН.
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1. Небесно-голубой винный напиток
Почему бы не заменить классическое скучное шампанское на искристый небесно-голубой винный напиток Caprizo Azzuro. Кроме оригинального голубого цвета, достигнутого за счет добавления черничного сока, винный напиток обладает приятным ароматом и вкусом спелой сочной черники. Цена весьма демократична (80 грн за 0,7 л.), при этом производится винный напиток из европейских сортов винограда с добавлением натуральных соков.
Водка - это культовый новогодний напиток украинцев наравне с шампанским. Почему бы не поэкспериментировать если не с классическим вкусом, так с цветом водки на этот Новый год.
Первая черная водка от украинского производителя ЛВЗ "PRIME“ появилась на рынке в конце 2018 года. Любопытно, что "PRIME Black Carbon“ сначала производилась в рамках лимитированной новогодней линейки. Однако, из-за спроса на продукт, черная водка стала одной из постоянных линеек бренда.
Секрет рецептуры заключается в особом ингредиенте — вытяжке из акации катеху, которая широко используется в пищевой промышленности. При этом на вкус водки цвет никоим образом не влияет. И цена – в разы ниже, чем у заграничных аналогов: бутылка 0,5 л обойдется в среднем 100 гривен.
3. Крафтовая водка
Если вы еще не успели попробовать самый популярный тренд 2020 года в Украине – крафтовый алкоголь, то Новый год самое время наверстать упущенное. Первая крафтовая водка "Др.Житник" готовится по оригинальной авторской рецептуре с ароматным спиртом цвета белой акации. Есть в этой линейке и зубровка "Др.Житник. Зубровица", в которой каждая бутылка содержит настоящий стебелек травы зубровки. А что еще может больше подойти тематически к наступающему году Металлического Быка?
Напомним, что к новогодним праздникам первая крафтовая водка "Др.Житник" объявила креативный конкурс, призом в которой станет праздничный набор водки с различными вкусами.