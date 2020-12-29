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Топ-3 найбільш незвичайних алкогольних напої, які слід спробувати на Новий рік

Київ • УНН

 • 23431 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Багато хто вважає, що Новий рік - це час експериментів і відкриттів. Тому, з огляду на складний пандемічний рік, можна спробувати урізноманітнити ці свята незвичайними стравами і дозвіллям. Окрім того, можна спробувати незвичайний алкоголь, який ще не доводилося дегустувати. Алкогольні експерти бренду Prime порадили ТОП-3 найбільш незвичайних алкогольних напої, які порадують новизною і здивують гостей, передає УНН.

Топ-3 найбільш незвичайних алкогольних напої, які слід спробувати на Новий рік

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Готуємося заздалегідь: 5 лайфхаків для того, щоб не сп'яніти і залишатися у строю всю новорічну ніч

1. Небесно-блакитний винний напій

Чому б не замінити класичне нудне шампанське на іскристий небесно-блакитний винний напій Caprizo Azzuro. Окрім оригінального блакитного кольору, досягнутого за рахунок додавання чорничного соку, винний напій має приємний аромат і смак стиглої соковитої чорниці. Ціна досить демократична (80 грн за 0,7 л.), При цьому виробляється винний напій з європейських сортів винограду з додаванням натуральних соків.

2. Чорна горілка

Горілка - це культовий новорічний напій українців нарівні з шампанським. Чому б не поекспериментувати, якщо не з класичним смаком, так з кольором горілки на цей Новий рік.

Перша чорна горілка від українського виробника ЛГЗ "PRIME" з'явилася на ринку наприкінці 2018 року. Цікаво, що "PRIME Black Carbon" спочатку вироблялася в межах лімітованої новорічної лінійки. Однак, через попит на продукт, чорна горілка стала однією з постійних лінійок бренду.

Секрет рецептури полягає в особливому інгредієнті - витяжці з акації катеху, яка широко використовується в харчовій промисловості. При цьому на смак горілки колір жодним чином не впливає. І ціна - в рази нижче, ніж у закордонних аналогів: пляшка 0,5 л обійдеться в середньому 100 гривень.

3. Крафтового горілка

Якщо ви ще не встигли спробувати найпопулярніший тренд 2020 року в Україні - крафтовий алкоголь, то Новий рік саме час надолужити згаяне. Перша крафтова горілка "Др.Житник" готується за оригінальною авторською рецептурою з ароматним спиртом кольору білої акації. Є в цій лінійці і зубрівка "Др.Житник. Зубровиця", у якій у кожній пляшці- справжня стеблинка трави зубрівки. А що ще може більше підійти тематично до прийдешнього року Металевого Бика?

Нагадаємо, що до новорічних свят перша крафтового горілка "Др.Житник" оголосила креативний конкурс, призом у якій стане святковий набір горілки з різними смаками.

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