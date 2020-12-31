Ефективні способи від медика: як позбутися похмілля і швидко повернутися в стрій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Якщо всю новорічну ніч ви були нестримні в алкоголі, то досить ймовірно, що ранок (коли б він не розпочався) зустріне вас головним болем та іншими неприємними симптомами похмілля. Лікар Андрій Роханський поділився з УНН порадами, які допоможуть кожному відчути себе краще набагато швидше без медикаментів.
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"Головна порада - ні в якому разі не похмелятись, не вибивати "клин клином", як то кажуть. Зараз прохолодні дні, тому тривала прогулянка по парку і 15-хвилинний прийом гарячої ванни - це покращує виведення токсинів. Значно краще, ніж всі медикаментозні препарати разом узяті: кисень і гаряча ванна", - зазначив медик.
Роханський ставить під сумнів ефективність кисломолочних продуктів у ситуації з важким похміллям.
"Багато хто радить вживання кисломолочних продуктів у вигляді кефіру. Але вони сьогодні не діють, тому що у той час, коли вони були натуральні - вони містили необхідні речовини, які можуть поліпшити стан після похмілля. Зараз синтетичні кефіри нічого такого не зроблять", - підкреслив лікар.
Тому, за його словами, залишається багато пити води без газу, цитрусові та уникнення міцних чаїв.
"Рясне пиття - мінеральна вода, але без газу і не холодна. Ось це той ідеальний засіб для виведення токсинів. Чаї - ні в якому разі не міцні, настояні на травах. З лимоном. Плюс - їжте більше апельсинів і мандаринів", - підсумував медик.
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